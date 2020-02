Žilinčania netušili. Súkromný parkovací dom za mestské peniaze !

Aktuálne rezonuje v Žiline téma majetkového usporiadanie medzi podnikateľom Georgom Trabelssiem a mestom. Veľa ľudí mi kladie otázky, o čo v téme ide. Rozhodla som sa ponúknuť krátky prehľad a vysvetlenie.

Téme sa venujem od decembra minulého roka, keď sme ako mestskí poslanci dostali krátko pred Vianocami na stôl návrh dohody na usporiadanie vzťahov medzi mestom a podnikateľom G.T. Pri štúdii materiálu začali na povrch vychádzať mnohé skutočnosti, o ktorých bežní občania netušia.

Komplikované vzťahy medzi mestom a G.T. pretrvávajú od čias primátora Jána Slotu, kedy vzniklo veľa nevýhodných zmlúv vo vzťahu k mestu.

Mesto Žilina sa stalo rukojemníkom a finančne výrazne doplácalo na nevýhodne dohody.

Aj nový primátor prišiel s ambíciou pustiť sa do riešenia sporov. Ešte pred voľbami Peter Fiabane sľúbil, že sa rázne vysporiada s problémami a v prípade, že sa s podnikateľom rozumne nedohodne, vypovie nevýhodné zmluvy. To sa však nestalo. Práve naopak.

Návrh Dohody, ktorý vznikol takmer po roku primátorovania, nielenže nerieši krivdy súčasné a minulé a milióny zo sporných vzťahov už Žilinčanom nikto nevráti, podnikateľovi navyše odovzdávame ďalšie miliónové hodnoty v pozemkoch, v parkovacích plochách, vo vecných bremenách a pod.

Súkromný parkovací dom z peňazí mesta

Málo Žilinčanov vie, že parkovací dom Mirage postavilo a zaplatilo mesto prostredníctvom Žilinskej parkovacej spoločnosti. V roku 2007 za primátora Ivana Harmana mesto Žilina prevzalo splácanie celého úveru za parkovací dom vo výške 4,5 milióna Eur. Na parkovací dom ale smerovalo takmer 8 mil. Eur v drvivej väčsine z peňazí mesta..

Pri predaji parkovacieho domu v roku 2015 prišla Žilina o peniaze z predaja, podozrivou operáciou medzi spoločnosťami Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., Mirage shoping center, a.s., a firmou Šport park s.r.o..

Mesto sa dnes návrhom Dohody kompletne vzdáva podielu v Žilinskej parkovacej spoločnosti za 1 Eur, čo znamená, že strácame všetko. Nemáme parkovací dom, žiadne výnosy z jeho predaja, nemáme 8 miliónov Eur, ktoré mesto zaplatilo za výstavbu parkovacieho domu, vrátane úveru, nemáme žiadne výnosy zo zisku, pretože spoločnosť bola dlhodobo - do roku 2015 v účtovnej strate.

Parkovací dom OC Mirage (Miriam Šuteková)

Do roku 2019 získalo mesto na výbere parkovného 3 mil. 580 tisíc Eur, na úverovej istine a úrokoch sme však za celé obdobie zaplatili o 450 tisíc Eur viac.

Veľkou krivdou je pozemok na Karpatskej ulici, ktorý sme odovzdali podnikateľovi za symbolickú sumu 1 Sk za účelom výstavby športovej haly. Halu podnikateľ nepostavil a mesto má odkúpiť pozemok aj s kovovou konštrukciou, ktorá nás má teraz stáť 2,7 mil. Eur.

Špekulatívnymi prevodmi a predajmi prišli Žilinčania aj o Športovú halu (Korytnačku) na konci volebného obdobia Jána Slotu. Mesto ju predalo v približnej hodnote 3,7 mil. Eur aj s pozemkami, hala sa neskôr vytratila i z majetku Žilinskej parkovacej spoločnosti, v ktorej má Žilina 59% podiel za 2,3 mil. Eur.

Aby sa vrátila späť Žilinčanom, máme teraz za ňu (za objekt v chatrnom stave) zaplatiť sumu 4.3 mil. Eur a to nie so všetkými pozemkami, s ktorými bola predaná.

Pozemok na Karpatskej ulici sme odovzdali podnikateľovi za symbolickú sumu 1 Sk za účelom výstavby športovej haly. Halu podnikateľ nepostavil a mesto má odkúpiť pozemok aj s konštrukciou za 2,7 mil. Eur.

Treba pripomenúť, že mesto Žilina pracuje na dohode s podnikateľom, ktorý neplatí dane.

V návrhu dohody sa počíta s vyrovnaním daňového nedoplatku v sume 280 tisíc Eur, podnikateľ neplatí ani za užívanie pozemkov pod točňou obchodného domu Mirage.

Návrhom Dohody prichádza mesto o všetky tieto sumy a hodnoty a zároveň sa vzdáva všetkých právnych možností na vymáhanie majetku .

Najdrahšie pozemky za zlomok ceny

V rámci jednaní prichádzame i o ďalší majetok, ktorý dohoda cenovo podhodnocuje. Pozemky pod OC Mirage v centre mesta predávame za cca 55 Eur/m2.

Pritom už v čase vzniku OC Mirage sa v lokalite kupovali pozemky okolo 465 Eur/m2. Mesto odovzdáva tiež parkovacie miesta a karty v hodnote približne 800 tisíc Eur.

Zriaďujeme vecné bremená na dôležité pozemky v centre mesta, ktoré podnikateľovi poskytnú strategickú výhodu pri ďalšej stavebnej činnosti. Mesto sa vzdáva pozemkov na Košickej, ktoré ale potrebuje DPMŽ. Obratom si ich bude od podnikateľa prenajímať za nemalú sumu. Má totiž v lokalite depo pre trolejbusy, ktoré nie je možné len tak presunúť. Niet kam.

Všetky zámeny majetku sú zložité a neprehľadné - čo je veľkou nevýhodou navrhovanej Dohody.

Do celého procesu komplikovanej Dohody vstupuje aj zmluva s právnickou kanceláriou Karkó s.r.o. Podľa pôvodného výpočtu zo dňa 10.7.2019 má mesto za vyjednanie Dohody s GT zaplatiť viac ako 1 milión Eur s DPH. Ide o nevýhodný dokument s neprehľadným vzorcom na výpočet odmeny.

Tá je podľa všetkého vypočítaná v rozpore s Vyhláškou a Zmluva navyše vykazuje známky porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Túto Zmluvu podpísal primátor mesta bez súhlasu poslancov, hoci sme ho na neprimeranosť odmeny upozorňovali.

Poslanci pod tlakom

Takto spracovaný dokument spolu s odmenou pre právnickú kanceláriu mal byť schválený narýchlo v decembri na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve. Historický prevod majetku v sume 40 mil. bol so všetkými podmienkami a detailmi zverejnený poslancom a verejnosti len 10 dní pred zastupiteľstvom, kde mal byť schválený.

Rozsah cca 140 strán materiálu zložitých právnych a ekonomických súvislostí je náročný, za tak krátky čas, nielen na prečítanie, ale predovšetkým na korektné overenie si údajov a naštudovanie, bez odbornej diskusie, bez možnosti právneho posúdenia veci, bez pripomienok od širokej verejnosti.

Do februárového zastupiteľstva ako poslankyňa mesta postupujem návrh na vypovedanie šialene nevýhodnej a drahej Zmluvy s právnou kanceláriou.

Drahá zmluva s právnikmi

I na základe mojej iniciatívy našťastie poslanci odložili rokovanie o návrhu dohody. Ukázalo sa, že to bol dobrý krok. Viacerí právnici, ekonómovia, podnikatelia, ďalšia odborná verejnosť sa zaktivizovala, ponúka poslancom a mestu pomoc.

Vypracovali právne posudky, ekonomické analýzy so závažnými zisteniami. V mene viacerých poslancov, ktorí sa o tému aktívne zaujímajú som sformulovala zoznam takmer sto otázok smerom k vedeniu mesta.

Majú objasniť dôležité fakty, ktoré neboli v súvislosti s dohodou zverejnené. Skupina podnikateľov zároveň adresovala v tejto téme primátorovi list. Vyzývajú na korektný prístup pri obhajobe verejného majetku.

Do februárového zastupiteľstva ako poslankyňa mesta postupujem návrh na vypovedanie šialene nevýhodnej a drahej Zmluvy s právnou kanceláriou. S kolegami poslancami sa pokúsime v blízkej dobe spoločne zadefinovať podmienky, ktoré musia byť v Dohode akceptované. Som za to, aby sme mesto posúvali ďalej. Ak je to nevyhnutné, aj kompromisnými Dohodami.

Vždy však budem hájiť práva mesta Žilina tak, aby boli rešpektované a chránené záujmy Žilinčanov, aby prípadne Dohody v záverečnom znení poškodzovali mesto čo najmenej.